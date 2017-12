Veja fatos e rumores criados após o acidente com o avião da Chapecoense

A comoção com a tragédia que vitimou 41 membros da Chapecoense, sendo 19 jogadores e 22 do staff, ganhou proporções mundiais nestes últimos dias. Na mesma medida, começaram a surgir diversas especulações sobre doações e auxilíos ao time catarinense. Veja a seguir quais desses rumores da internet são verdade ou mentira.

- Doação do Paris Saint-Germain

Ainda no dia da tragédia, foi divulgado que o Paris Saint-Germain teria comunicado à Fifa que faria uma doação de 40 milhões de euros (R$ 144,9 milhões) para que o time catarinense se reestruturasse. No entanto, por meio de nota, a assessoria do clube francês negou tal doação. Assim como diversos clubes do mundo, o PSG respeitou um minuto de silêncio antes do treinamento da última terça-feira.

- Doação da renda total do clássico Barcelona x Real Madrid

Também na terça-feira, o Barcelona teria sinalizado que doaria toda a renda do clássico com o Real Madrid, que será realizado no próximo sábado, 3, no Camp Nou, aos catarinenses. Contudo, em nenhum momento o clube catalão confirmou a história. Além disso, Marcelo Bechler, correspondente do canal Esporte Interativo e da Rádio Itatiaia na Europa, publicou em seu Twitter que o Barça desmentiu o rumor.

Acabo de falar com o Barcelona. Clube NEGA a informação de que a renda do clássico contra o Real Madrid será destinada a Chapecoense. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) 29 de novembro de 2016

- Doação de Cristiano Ronaldo

O astro Cristiano Ronaldo foi outro envolvido em um boato sobre uma ajuda financeira aos catarinenses. O camisa 7 do Real Madrid doaria 3 milhões de euros (R$ 10,8 milhões) aos familiares das vítimas da tragédia em Medellín. No entanto, nada foi oficalmente confirmado até então sobre o auxílio.

- Times brasileiros vão emprestar jogadores de forma gratuita à Chapecoense

Atlético-PR, Botafogo, Coritiba, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, Portuguesa, Santos, São Paulo e Vasco divulgaram a mesma nota na qual expõem a intenção de ajudarem na reestruturação da Chapecoense emprestando jogadores sem custo ao time catarinense. Nesta quinta-feira, o UOL publicou que o Santos já teria preparado uma lista com os jogadores que poderiam ser enviados ao time da Arena Condá. Apesar da mobilização, nenhuma transferência foi oficializada ainda.

- Times brasileiros querem impedir que a Chapecoense seja rebaixada

Na mesma nota citada acima, os clubes brasileiros propõem a imunidade da Chapecoense ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro nas próximas três temporadas. Sendo assim, caso o alviverde fique no Z-4, o 16º colocado cairia para a Série B. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se manifestou sobre a possibilidade desta regra.

- Times brasileiros jogarão a última rodada com os uniformes da Chapecoense

O Palmeiras foi o primeiro a formalizar o pedido para atuar com o uniforme da Chape na última rodada, contra o Vitória, em Salvador. Segundo o GloboEsporte.com, o clube paulista recebeu aval dos patrocinadores e também da Adidas, sua fornecedora de material esportivo, para a homenagem.

De acordo com a ESPN Brasil, todos os clubes da Série A estão buscando de alguma forma homenagear os catarinenses, incluindo os que possuem rivais na cor verde, como Corinthians e São Paulo. Apesar da intenção, ainda nenhum clube anunciou oficialmente a lembrança. Mais que os patrocinadores de cada equipe, outro empecilho à homenagem é o esgotamento do estoque de camisas da Chapecoense. De acordo com o UOL, a Umbro não teria cerca de 400 camisas disponíveis.

- Atlético Nacional atuará com o uniforme da Chapecoense

Além do Palmeiras, o Atlético Nacional, adversário da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana, também formalizou, à Federação Colombiana de Futebol, um pedido para atuar com a camisa do clube brasileiro. Segundo matéria do GloboEsporte.com, a diretoria quer usar o manto alviverde nas quartas de final do campeonato local, contra o Millonarios.

- Chapecoense será declarada campeã da Copa Sul-Americana

Nas entrevistas dos jogadores e na nota oficial no site, o Atlético Nacional pediu à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) que declarasse a Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana. O portal UOL destaca que um dos entraves para o título ser confirmado da Chapeceonse é a distribuição de vagas à Copa Libertadores de 2017. A entidade, que apura se a medida é possível, ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

- Chapecoense não precisará jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro

No acidente em Medellín, a Chapecoense perdeu 19 jogadores e 22 nomes entre diretoria e comissão técnica, desestruturando toda o departamento de futebol do clube. Em função disso, o Atlético-MG, em nota oficial, pediu à CBF para que a partida contra o time catarinense, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, não seja realizada.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Ivan Tozzo, vice-presidente da Chapecoense, revelou que Marco Polo del Nero, presidente da CBF, pediu que a partida seja realizada e para que haja uma homenagem à cidade e ao clube de Santa Catarina. Nesse caso, a Chape entraria em campo com atletas das categorias de base e jogadores que não viajaram à Colômbia.

- Ronaldinho, Riquelme e Kaká se dispuseram a jogar pela Chapecoense

Depois de publicar uma foto em homenagem a Matheus Biteco, Ronaldinho Gaúcho passou a receber diversas mensagens para que ele atue na Chapecoense no primeiro semestre de 2017. O R10 ainda não se manifestou sobre os pedidos dos internautas.

Nesta quarta-feira, o portal de torcedores do Boca Juniors Azul Y Oro divulgou uma suposta declaração de Juan Roman Riquelme. Segundo o site, o meia argentino se dispõe a largar a aposentadoria e jogar por seis meses gratuitamente na Chapecoense. No entanto, ainda não houve nenhuma confirmação oficial por parte de Riquelme sobre a oferta.