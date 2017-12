Veja o vídeo do assalto sofrido pelo goleiro Jefferson no fim de semana

Câmeras flagraram a ação de três criminosos, que roubaram o carro do goleiro Jefferson, do Botafogo, sábado pela manhã, antes do treino no estádio Nilton Santos.

Sem ser agredido, o jogador foi retiradio do carro e se ajoelhou próximo ao veículo. Com a saída do carro, o jogador saiu caminhando pela rua.

Trinta e oito horas depois, o carro foi localizado na Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Jogador e policiais posaram para fotos.