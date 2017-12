A negociação frustrada entre o Corinthians e o atacante Valdivia levou os rivais, especialmente os palmeirenses, à loucura na internet. O "não" do jogador - também diante da recusa do meia Giovanni Augusto, que não quis ser trocado com o Inter - gerou uma enxurrada de memes nas redes sociais.

Nem o Corinthians nem o Palmeiras desistiram oficialmente do jogador, mas enquanto isso as torcidas aproveitam para fazer piada. Confira: