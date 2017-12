Veja os valores que cada clube poderá receber no Mundial

A premiação do Mundial de Clubes irá repetir os mesmos valores da edição do ano passado. A Fifa vai desembolsar US$ 5 milhões, cerca de R$ 16 milhões na cotação atual, para o campeão da competição.

O segundo colocação do torneio ficará com US$ 4 milhões (R$ 13 milhões) e o terceiro com US$ 2,5 milhões (R$ 8,3 milhões).

Favorito ao título, o Real Madrid deve brigar pela primeira ou segunda colocação. A torcida brasileira vai para o Grêmio, que disputa a semifinal com o Pachuca. Garantindo pelo menos a disputa pelo terceiro lugar, aparece o Al-Jazira, de Romarinho, que encara o time madridista na semifinal.

A partir do quarto colocado, as premiações vão diminuindo em US$ 500 mil (R$ 1,66 milhão) de acordo com a posição até o sétimo lugar.