Veja quem é a nova namorada de David Luiz, zagueiro do Chelsea

O relacionamento de David Luiz com a portuguesa Sara Madeira parece ser águas passadas. Segundo o colunista Leo Dias, do iG, o craque, com passagens pela seleção e atualmente no Chelsea está namorando com Bruna Loureiro.

Conforme as informações da coluna, o casal se conheceu nas férias de junho aqui no Brasil. Logo em seguida, David levou a garota para a França, onde ele já morou. Agora, os dois estão em Londres, onde passaram o fim de ano com os pais do jogador. E parece que a mãe do rapaz não aprova o relacionamento.

