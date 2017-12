Veja reações de times e torcidas sobre a queda do avião da Chapecoense

A queda do avião com a delegação da Chapecoense, dirigentes do clube e jornalistas está comovendo o Brasil e o mundo. A hashtag #ForçaChape é a segunda mais usada no Twitter na manhã desta terça-feira. Veja como está a repercussão de outros times de futebol e das torcidas:

A nação Tricolor torce e reza pelos atletas, profissionais e amigos da @ChapecoenseReal . Força e fé! #ForçaChape — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 de novembro de 2016

Manifestamos nossa consternação com a notícia da queda do voo que levava a @ChapecoenseReal para Medellín. #ForçaChape — Atlético (@atletico) 29 de novembro de 2016