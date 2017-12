Emocionante! Velório vira arquibancada após morte de líder de torcida

Líder de uma torcida organizada do Emelec, Israel Yunes Márquez, mais conhecido como Huevo Frito, foi morto a tiros neste fim de semana, próximo ao estádio George Capwell, no Equador. O curioso é que os torcedores do clube transformaram o velório em arquibancada.

Huevo foi morto após uma briga por liderança entre barra bravas do Emelec. Durante o enterro, centenas de companheiros entoaram cânticos do clube em forma de homenagem, usaram uma bandeiras e acenderam sinalizadores dentro do cemitério. Até um muro próximo ao estádio foi pintado com a imagem do ilustre torcedor.

Veja o vídeo: