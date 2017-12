Venda de ingressos falsos pode ter causado tragédia durante jogo em Honduras

As autoridades hondurenhas iniciam nesta segunda-feira uma investigação sobre a venda de ingressos falsos para a final do Torneio Clausura, entre Motagua e Honduras Progreso, neste domingo, depois que quatro pessoas morreram devido a uma confusão generalizada na entrada do Estádio Nacional de Tegucigalpa, onde o jogo foi disputado.

O porta-voz da Secretaria de Segurança, Julián Hernández, disse a jornalistas que a causa da tragédia foi a aglomeração em massa de torcedores que tentavam entrar no estádio, todos com entradas compradas. O local, no entanto, já estava lotado. Segundo Hernández, além de quatro mortos, a tragédia deixou 20 pessoas feridas, entre elas uma grávida, que está internada no Hospital Universitário da capital.

O porta-voz acrescentou que o Motagua, que venceu a partida por 3 a 0 e foi campeão, fez uma denúncia sobre uma falsificação de ingressos, o que teria sido a causa da aglomeração. O local tem capacidade para 30 mil pessoas, e a agremiação colocou os ingressos à venda na sexta-feira para tentar evitar aglomerações.

Em um comunicado emitido no domingo, o Motagua informou que funcionários do clube perceberam a aglomeração e comunicaram às autoridades competentes de forma imediata sobre a existência de entradas falsas, que permitiram que alguns torcedores entrassem no estádio de forma ilegal. Além disso, divulgou uma imagem de um bilhete verdadeiro e outro falso para comparações.