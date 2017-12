Venda de Neymar ao PSG inspira teaser da série 'Narcos'; assista

A Netflix Espanha lançou no Twitter um teaser da terceira temporada da série Narcos, sobre os bastidores do Cartel de Cali, que operava a venda de drogas a partir da Colômbia nas décadas de 1980 e 1990. Segundo o trailer, o que Neymar custou ao PSG - 222 milhões de euros, ou 822 milhões de reais - não é "quase nada" perto do que os traficantes faturavam naquela época.

Em meio a pilhas e pilhas de dólares, o trailer mostra os nomes de todos os 20 clubes da primeira divisão da Espanha, dando a entender que os criminosos teriam dinheiro para comprar todos os times.

"No melhor momento de seu negócio o Cartel de Cali poderia ser dono de Real Madrid, Barcelona, Atletico de Madri, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Espanyol, Alavés, Eibar, Malaga, Valencia, Celta, Las Palmas, Betis, Deportivo La Coruña, Leganés, Levante, Girona, Getafe e sobrava dinheiro para comprar Neymar", diz o teaser.

Na legenda, a Netflix escreveu: "Os padrinhos de Cali têm dinheiro para comprar todos, idiotas".

A terceira temporada da série será lançada no dia 1º de setembro.

Assista: