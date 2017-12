Venda de Neymar ao PSG gera mais de 136 milhões de interações nas redes

Quem ficou ligado nas redes sociais nos últimos dias, com certeza, percebeu a repercussão gigantesca da saída de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Mas talvez você não tenha ideia dos números que a sua transferência gerou, além do fato de ter sido a contratação mais cara do futebol, custando ao clube francês 222 milhões de euros (R$ 820 milhões).

De acordo com dados do CrowdTangle*, somando as publicações do brasileiro, do PSG e de perfis públicos, a venda do craque gerou mais de 136 milhões de interações no Facebook e no Instagram.

O PSG e Neymar fizeram 38 postagens no Facebook, gerando 13,8 milhões de interações em apenas sete dias. No Instagram, ambos fizeram 54 postagens, produzindo 55,6 milhões de interações. Os usuários do Facebook fizeram quase 40 mil postagens públicas criando 39,6 milhões de interações adicionais, e no Instagram mais de 2.700 postagens públicas geraram 28 milhões de interações.

Com 80,3 milhões de seguidores em sua conta no Instagram e pouco mais de 60 milhões no Facebook, Neymar é o terceiro jogador com mais seguidores nas redes sociais. O brasileiro fica atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Messi. O argentino possui 89,2 milhões de seguidores no Facebook e 78,3 no Instagram. Na primeira posição está o português, com 122,3 milhões no Facebook e 109 milhões no Instagram.