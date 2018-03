Versão de 'Despacito': Torcida da Argentina cria hit para a Copa do Mundo

A torcida da Argentina já está no clima da Copa do Mundo. Em vídeos divulgados nas redes sociais, os fãs mostram uma nova versão do hit "Despacito" para o Mundial da Rússia.

A música fala sobre a paixão pela seleção e a obsessão para conquistar o título do Mundial este ano. Entre as homenagens, Messi e Maradona são exaltados na canção.

Vale lembrar que os argentinos fizeram sucesso na Copa do Mundo de 2014 com o hit "Brasil, decime qué se siente". Mas, a nova inspiração, tem outras adaptações nos estádios, com a torcida do San Lorenzo e os fãs do Grêmio.

Confira: