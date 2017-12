Veterano Goran Pandev vira piada na internet por cabelo 'obsceno'

Apesar de ter nascido em um país sem muita tradição no futebol, o macedônio Goran Pandev se destacou no futebol italiano nos anos 2000, principalmente por Napoli, Lazio e Inter de Milão, onde até ganhou uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

No Genoa desde 2015, o atacante virou motivo de piada nas redes sociais neste final de semana devido ao formato do seu cabelo (ou a falta dele). Não precisamos falar mais nada, basta ver os memes.

Goran Pandev has a very interesting hair line these days pic.twitter.com/YdP8S3HhuZ — Football Fights (@footbalIfights) 10 de setembro de 2017

Meanwhile in Genoa, Goran Pandev has taken the term 'dickhead' to a whole new level... pic.twitter.com/NNz4hmlE7f — BlameFootball (@blamefootball) 10 de setembro de 2017