Vida do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic vai virar filme

A vida do jogador sueco do Manchester United Zlatan Ibrahimovic será levada ao cinema, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pelo jornal Aftonbladet. O documentário terá como base a autobiografia publicada pelo atacante há seis anos.

"Posso confirmar que já estamos escrevendo o roteiro. Acredito que será um sucesso", declarou a esta publicação o escritor David Lagercrantz, que já ajudou a estrela sueca a redigir Jag är Zlatan (Eu sou Zlatan, Realejo, 2017), publicada há seis anos.

A ideia é que o documentário esteja pronto em março do ano que vem e que depois o projeto, no qual o próprio jogador está muito envolvido e que tem participação da produtora sueca Reb-o Films, continue buscando atores e um diretor.

"Me reuni com Zlatan e discutimos os planos em detalhe. Estamos muito confiantes, mas antes de começar com o casting e o resto de coisas devemos estar de acordo com o roteiro, igual fizemos com o livro", afirmou Lagercrantz.

A história começaria com Ibra aos nove anos e chegaria até sua passagem pela Juventus, segundo o Aftonbladet, por isso que não incluiria sua temporada no Barcelona, onde acabou tendo problemas com o técnico Pep Guardiola, de quem não guardar boas lembranças, de acordo com sua autobiografia.

"Posso dizer que é uma descrição da existência de Zlatan. O seu desenvolvimento é o que constitui o drama no livro, o sonho americano em sueco pela primeira vez", afirmou Lagercrantz.

A biografia Eu sou Zlatan foi sucesso de venda: só na Suécia vendeu 800 mil exemplares e foi publicada, além disso, em 30 países e traduzido para vários idiomas. No Brasil, foi lançada em português neste ano, pela editora Realejo.

A história do começo da trajetória de Zlatan já foi retratada em um outro documentário, chamado Becoming Zlatan, lançado em 2015, dirigido por Fredrik Gertten e Magnus Gertten e disponível na plataforma de streaming Netflix. Diferente do novo projeto, este não é baseado na autobiografia do craque. / COM INFORMAÇÕES DA EFE