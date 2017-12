Vida do goleiro Danilo, da Chapecoense, vai virar documentário

O goleiro Marcos Danilo Padilha, o Danilo, da Chapecoense, uma das vítimas da tragédia na Colômbia, vai ter a vida contada em um filme, que deve ser lançado em 29 de novembro do ano que vem - dois anos após o desastre. A produção, que será anunciada na próxima terça, em Chapecó, terá o ator Kleber Toledo, da Rede Globo, como o protagonista.

O filme, chamado simplesmente de "Goleiro", será dirigido por Thiago Di Melo e será lançado também na Colômbia. O diretor, Thiago Di Melo, diz que a obra não será focada na tragédia, mas sim na vida de Danilo. "Não queremos tristeza, vamos mostrar um guerreiro", afirmou o diretor ao portal Globoesporte. Ele classificou a obra como uma 'ficção baseada em fatos reais'.

"Não aborda como plano central a tragédia, muito menos pós-tragédia. É um filme que fala da superação de um jogador de futebol, que veio de uma família pobre e conquistou o objetivo. É algo que se assemelha a vida de todos os jogadores", diz Melo, que afirma ter a concordância dos familiares dos jogadores.

Recentemente, a Justiça de Santa Catarina decidiu suspender a divulgação de um outro documentário envolvendo a Chape, "O Milagre de Chapecó", que narra a história do acidente aéreo que matou 71 pessoas, ano passado, na Colômbia. A própria equipe entrou com ação alegando que não autorizou a produção.

As filmagens devem começar após a Copa do Mundo do ano que vem.