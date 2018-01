Vídeo: Acompanhe os primeiros passos de Lucas Lima no Palmeiras

Principal reforço para a temporada de 2018, Lucas Lima já chegou na Academia de Futebol do Palmeiras. O meia foi submetido aos primeiros exame médicos e testes físicos nesta quarta-feira.

Em um vídeo divulgado pela TV Palmeiras, o torcedor já pode acompanhar o primeiros passos do jogador no clube. Lucas Lima foi apresentado aos funcionários do clube, vestiu o uniforme e conheceu toda a estrutura do local.

Novidade no elenco, o ex-santista também foi apresentado aos seus novos companheiros. Dudu, Thiago Martins, Moisés, Juninho e Willian foram os primeiros a chegar.

Veja o vídeo: