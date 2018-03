Vídeo: Ao lado de leão, Ibrahimovic é apresentado em time dos EUA

A apresentação do craque sueco Zlatan Ibrahimovic no Los Angeles Galaxy nesta sexta-feira, 23, foi feita com um vídeo para lá de estiloso. Nas imagens, divulgadas nas redes sociais do jogador e da equipe, o sueco caminha ao lado de um leão. O vídeo foi visto milhões de vezes em poucas horas.

Ibrahimovic também anunciou sua chegada à cidade em um anúncio no jornal Los Angeles Times, um dos mais importantes do país. O anúncio trazia apenas a a mensagem: "Dear Los Angeles, You're welcome" ("Querida Los Angeles, não tem de quê", em tradução livre).

Após passar por equipes como Inter de Milão, Barcelona e Paris Saint-Germain, o astro desembarca nos Estados Unidos aos 36 anos. O sueco é considerado a maior aposta do Galaxy desde a contratação de David Beckham, em 2007. "Reforçar nosso time com um dos melhores artilheiros da história vai nos ajudar tremendamente na nossa busca pelo sexto título da MLS Cup", afirmou o técnico Sigi Schmid. "Ele terá um impacto muito positivo sobre o nosso time."

Sobre a escolha, Ibra se diz confiante. "É o melhor time dos EUA, não tive qualquer dúvida. Depois de jogar na Europa, ganhar 33 títulos, jogar nos melhores times do mundo, atuar ao lado dos melhores jogadores do mundo, eu quis vir para os Estados Unidos e mostrar meu futebol", disse.

Ibra deixou o Manchester United após duas temporadas, nas quais jogou 53 partidas e marcou 29 gols. Um dos fatores que mais contribuiu para sua saída foi a lesão em abril de 2017, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e posterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Ficou sete meses fora de atividade e na volta pouco atuou.

Veja o vídeo de apresentação abaixo.