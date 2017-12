Vídeo de 17 minutos reúne todos os 100 gols de Cristiano Ronaldo na Europa

O astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, chegou aos 100 gols em competições europeias. O centésimo foi marcado na vitória do Real sobre o Bayern de Munique por 2 a 1 na última quarta, 12, na Allianz Arena.

A coleção de gols de CR7 na Europa registra 97 gols marcados pelo craque na Champions League, dois na Supercopa da Europa e um nas preliminares da Champions. Segundo o Daily Mail, os gols do craque foram marcados em 24 cidades de 15 países europeus.

No canal oficial a UEFA no Youtube, que não permite a reprodução do conteúdo em outros sites, a entidade publicou um vídeo de mais de 17 minutos reunindo todos os 100 gols do craque para celebrar a marca histórica. O primeiro é de 2005, quando ele marcou pelo Manchester United contra o Debrecen pela Champions. Assista aqui.

No Twitter, o craque trambém publicou um vídeo comemorando os 100 gols em competições europeias. "Muito feliz com a vitória desta noite e por ter alcançado 100 gols em competições europeias. Muito obrigado a todos os colegas e treinadores", escreveu.

So happy with the victory tonight and to have reached ⚽ in European competitions.

A huge thanks to all my team mates and coaches. pic.twitter.com/sCamfVFwvE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 de abril de 2017