Vídeo de camisa 10 do São Paulo com cerveja viraliza e empolga torcida

O peruano Christian Cueva chegou ao São Paulo em 2016 sob desconfiança. Primeiro porque poucos conheciam o futebol do atleta e segundo porque ele teria que substituir Paulo Henrique Ganso, que acabara de se transferir para a Europa. Menos de um ano depois, Cueva já tem total identificação com a torcida e se destaca a cada jogo do clube.

Moralizador ou não esse camisa 10 que gosta de rabiscar e toma uma Itaipava nas folgas? pic.twitter.com/PU2OOAP3A2 — SPFC Musicas (@Musicas_SPFC) 10 de março de 2017

A confiança no jogador é tanta que nem mesmo um vídeo em que ele aparece bebendo cerveja e aparentemente alterado cantando uma música, parece ter incomodado os torcedores. A maioria deles até apoiou a atitude do atleta, considerando que ele tem total direito de se divertir enquanto está de folga. Teve gente até que utilizou a brincadeira do momento, dizendo que Cueva é um "jogador raiz" e não um "jogador Nutella". Confira algumas reações:

Só pode ser piada que estão pegando no pé do Cueva por degustar uma cervejinha. Vejam o que faz em campo! Manda descer mais uma, Cueva Rei! — Magane #SPFClubeDaFé (@FelipeMagane) 10 de março de 2017

Sobre o Cueva, faça o que quiser se continuar jogando assim! d 2006-08 tinha um monte que bebia e todos representavam! Futebol respira ⚪⚫ — Caio Opinião (@CaioOpiniao) 10 de março de 2017

cueva tá tão feliz no são paulo que estampa isso na cara de todo mundo eu amo esse anão — camila (@trircolor) 10 de março de 2017