Preparador de goleiros do Flamengo vira piada pela falta de pontaria

Por causa da péssima fase vivida nos campos pelo goleiro titular, Alex Muralha, a torcida do Flamengo fez piada na rede com um vídeo vazado, que acabou nas redes sociais, mostrando um treinamento dos atletas. No vídeo, o preparador de goleiros da equipe, Victor Hugo, aparece errando vários chutes a gol que deveriam servir para o treinamento dos goleiros do clube - não é Muralha que aparece no gol.

O trecho, que foi divulgado pela ESPN Brasil, e que você pode ver abaixo, mostra Hugo cobrando várias faltas em direção ao gol, sem acertar nenhuma.

"O Muralha treina bem, mas é que nos jogos os adversários teimam em acertar o gol, aí ele não sabe o que fazer", ironizou um internauta. "Neste treinamento de goleiros, quem mais trabalha é o gandula", comentou outro.