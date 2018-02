Vídeo: Gabriel Jesus recebe bronca da mãe por 'sumir o dia inteiro'

Parece que Gabriel Jesus ainda não se livrou de levar os famosos "puxões de orelha" de sua mãe. Em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (07), Dona Vera aparece em uma ligação com o filho e reclamando sobre o seu sumiço.

A reação da mãe do camisa 9 da seleção brasileira chega até a ser engraçada. "Hello, amor da minha vida", disse Gabriel. "Hello é o c...!", respondeu dona Vera.

"O que você estava fazendo o dia inteiro, que mandei vídeo, e você nem mandou mensagem", completou dona Vera, que recebeu como justificativa o fato de que o jogador estava treinando.

Vale lembrar que Gabriel Jesus ainda está se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. Ele ainda deve permanecer longe dos gramados por aproximadamente dois meses.

Veja o vídeo: