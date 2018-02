Vídeo: Goleiro 'esquece' partida e sofre gol bizarro na Alemanha

Parece mesmo que o goleiro Mark Flekken, do Duisburg, esqueceu que estava atuando em uma partida de futebol e protagonizou um lance bizarro neste sábado.

Durante a partida contra o Ingolstadt, pela segunda divisão alemã, Flekken entrou dentro da própria meta e ficou parado enquanto Stefan Kutschke balançou a rede e empatou o jogo. Há quem diga que ele foi apenas buscar um copo com água.

O goleiro só não sofreu tanto porque o Duisburg conseguiu garantir a vitória por 2 a 1, após o ucraniano Boris Tashchi marcar de pênalti.

Veja o lance:

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 24 de fevereiro de 2018