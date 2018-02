Vídeo: Guerrero mostra que tem samba no pé durante entrevista

Suspenso por doping, Guerrero continua sem atuar e sem treinar. Sendo assim, o peruano está aproveitando o seu tempo livre em Buenos Aires, na Argentina.

Convidado para uma entrevista ao canal do YouTube do ex-jogador Juan Pablo Sorín, o jogador do Flamengo além de responder perguntas mostrou que tem samba no pé.

O vídeo de Guerrero sambando foi divulgado pelo próprio Sorín, em seu perfil oficial no Instagram. "Até samba! Porque a gente é parceiro e moramos há quantos anos no Brasil? Em breve vocês vão poder assistir esse bate-papo imperdível com Guerrero! Marque seus amigos com samba no pé!", escreveu.

Veja o vídeo: