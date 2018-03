Vídeo: Jogador morre em campo após levar bolada no peito; assista

Uma tragédia assolou o futebol croata neste fim de semana. O jogador Bruno Boban, do Marsonia, morreu em campo durante uma partida da terceira divisão nacional. A federação do país confirmou o ocorrido em nota e lamentou a perda do atleta de apenas 25 anos.

"A Associação Croata de Futebol, em nome de sua inteira família do futebol, expressa condolência à família de Boban, seus companheiros, os torcedores e adoradores do clube Marsonia", expressou.

A CROATIAN footballer collapsed and died after being struck in the chest by the ball at a football match. Emergency workers spent almost an hour trying to revive Bruno Boban, 25, before he was pronounced dead on the pitch. pic.twitter.com/7lavs5I7Fm — Daily Hurriyat (@HurriyatPk) 25 de março de 2018