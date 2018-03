Vídeo: Jogadores da mesma equipe trocam socos em campo e são expulsos

Durante a derrota do Auxerre por 4 a 1 para o Quevilly, nesta sexta-feira, pela 30ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Francês, dois jogadores da mesma equipe trocaram socos dentro de campo e foram expulsos.

Polomat e Barreto, do Auxerre, começaram uma discussão em um lance de ataque do time adversário e partiram para a agressão, trocando socos no meio da partida. Um jogador do Quevilly precisou separar os companheiros de equipe.

Após o lance, que aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo, o árbitro da partida expulsou os dois jogadores. Com a derrota, o Auxerre segue na 11ª colocação, com 40 pontos, e poucas chances de subir de divisão.

Veja o vídeo:

#Auxerre players Barreto and Polomat have a full on punch up in the middle of the game! Both got sent-off.

Visions of Batty vs Le Saux and Bowyer vs Dyer spring to mind.. pic.twitter.com/EUswkIIzGB — gza gee (@AFC_Gilles_) 16 de março de 2018