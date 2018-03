Vídeo: Mascote da seleção chama a atenção de crianças na Rússia

O tradicional Canarinho da seleção brasileira viajou junto com o time para Moscou e, na Praça Vermelha, bem no centro da capital russa, conquistou quem passava pelo local. A Confederação Brasileira de Futebol publicou um vídeo em que o mascote brasileiro interagia com crianças e jovens no principal ponto turístico da metrópole.

Na sexta, 23, o Brasil encara a Rússia sem Neymar e de uniforme novo, totalmente azul. A provável escalação do Brasil é a seguinte: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian e Philippe Coutinho; Douglas Costa e Gabriel Jesus.

Entre os titulares, destaque para o goleiro da Roma, que será capitão pela primeira vez. Após encarar os russos, o time terá pela frente a Alemanha na próxima terça-feira, 27, em Berlim.