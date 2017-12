Vídeo mostra como estádio do Palmeiras replantou gramado em apenas 3 dias

Um dos estádio mais modernos do Brasil, o Allianz Parque é palco dos jogos do Palmeiras, mas também recebe diversos shows nacionais e internacionais. Os últimos espetáculos musicais realizados na arena foram os shows de Justin Bieber e Elton John, que exigiram uma complexa operação para troca total do gramado. Um vídeo publicado na página do Allianz Parque mostrou como foi feita a retirada do gramado, a montagem do palco e depois o replantio antes do jogo do Palmeiras na Libertadores contra o Peñarol.

Essa foi a primeira vez que um estádio brasileiro fez um trabalho como esse em tão pouco tempo. O gramado foi replantado no dia 8 de abril, três dias antes da partida. Mais de 60 profissionais foram utilizados para a retirada do gramado e 80 caminhões fizeram o transporte de todo o material para o replantio.