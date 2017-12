Vídeo mostra CR7 irritado com gritos de 'Messi!' em jogo do Mundial

Um vídeo gravado na partida entre Al Jazira e Real Madrid, pela semifinal do Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, no último dia 13, em Abu Dhabi (Emirados Árabes) mostra CR7 irritado.

O campeão mundial (e penta da Bola de Ouro) reagiu abrindo os braços e fazendo uma expressão de indignação diante de um coro em uníssono da torcida do Jazira, que resolveu "trolar" Cristiano Ronaldo com gritos de "Messi! Messi! Messi!"

Depois do gesto breve, CR7 dá as costas para os torcedores que o estavam provocando e caminha lentamente em direção ao centro do campo.

O português do Real fez um dos gols da partida, vencida pela equipe espanhola por 2 a 1 (o outro gol foi de Bale e o brasileiro Romarinho descontou para o Al Jazira).

Assista: