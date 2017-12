Vídeo mostra que Bolt precisa melhorar pontaria se quiser jogar futebol

Usain Bolt já confessou diversas vezes seu amor pelo futebol e a vontade de trocar as pistas pelo campo de futebol. Fã do Machester United, Bolt declarou desejo de vestir a camisa do clube inglês, mas esse sonho parece estar longe de se realizar. Pelo menos, é o que indica imagens do “raio” treinando finalizações. Se sobra velocidade, falta pontaria para o velocista jamaicano.