Vídeo mostra Roberto Carlos apavorado com turbulência em avião; assista

Caiu e viralizou nas redes sociais um vídeo em que aparece o ex-lateral esquerdo da seleção brasileira e do Real Madrid Roberto Carlos apavorado com uma turbulência no avião. O registro foi feito pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, no voo a bordo de um jatinho que levou eles dois e o brasileiro Kaká para a festa do prêmio Bola de Ouro, que ocorreu em Paris.

No vídeo, gravado por Cannavaro, o atual técnico do South Melbourne Football Club, da Austrália, aparece repetindo "ai meu Deus", enquanto se apoia no teto do avião, que balança. Kaká, que está ao lado, tenta acalmar o amigo, em tom de zoeira: "Roberto, olha aqui pra mim, vamos conversar".

"Tô suando, cara", responde Roberto Carlos, nervoso. Depois, ele finge falar ao celular: "acho que a gente vai cair dessa vez", repete. "Tá estranho", concorda Kaká.

Para trollar o brasileiro, Cannavaro publicou o vídeo em seu Instagram, onde ele já ultrapassou mais de 110 mil visualizações e muitos seguidores aproveitaram para brincar com a situação.

Assista: