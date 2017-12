Confusão: vídeo mostra torcedores do Vasco no teto do ônibus em movimento

Um vídeo gravado na tarde de ontem na Ponte Rio-Niterói mostra torcedores do Vasco em pé no teto de um ônibus em movimento, quando se dirigiam para São Januário, onde ocorreu a partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Foi só mais um dos episódios que marcaram a confusão e o clima de guerra entre as torcidas, que resultaram em uma briga generalizada após o clássico, um torcedor do Vasco morto, baleado no peito, e a necessidade de torcedores e a equipe do Flamengo, que venceu por 1 a 0, ficarem "ilhados" no estádio até que o clima se acalmasse.

O homem que morreu, que não teve sua identidade revelada, foi levado ao hospital Souza Aguiar, na região central do Rio, mas já chegou sem vida ao local.

A confusão resultou ainda em três outros feridos após a batalha generalizada entre policiais e torcedores vascaínos dentro e fora do estádio de São Januário. Dois deles foram atigidos na perna por projéteis, enquanto um se feriu com estilhaços após tentar se proteger.

Veja o vídeo: