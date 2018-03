Vídeo: torcedor levanta de cadeia de rodas após gol de seu time

Quem foi assistir à partida entre Plymouth Argyle e Bristol Rovers, no último sábado, no interior da Inglaterra, saiu da partira com uma visão para lá de inusitada: um gol fez um torcedor "cadeirante" levantar de sua cadeira de rodas para comemorar. Com o gol, o Plymouth ganhou por 3 a 2 e se mantém na briga para tentar uma vaga na segunda divisão do campeonato inglês.

A comemoração efusiva aconteceu após o gol de Graham Corey, que bateu um pênalti e decretou a vitória importantíssima de virada do Plymouth Argyle, que tinha saído atrás no placar duas vezes.

Em uma cadeira de rodas, o senhor levantou-se subitamente e "assustou" parte da torcida local. A explicação é que ele tinha se sentado na cadeira de rodas de outro torcedor, Oscar Knight, de 14 anos. As duas equipes estão na metade da tabela e lutam por uma vaga para acessar o segundo escalão do futebol inglês.

Veja o vídeo, que caiu nas redes e viralizou.