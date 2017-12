Vídeos publicados por torcedores mostram pânico em São Januário

Torcedores que estiveram em São Januário, o estádio do Vasco, na noite de ontem, publicaram nas redes sociais vídeos mostrando momentos de pânico e terror dentro e fora do local, após a confusão desencadeada pela torcida vascaína em consquência da derrota por 1 a 0 diante do Flamengo.

O tumulto, que levou pânico a quem estava no estádio, causou a morte do torcedor Davi Rocha Lopes, que levou um tiro. Outros quatro também foram baleados e receberam atendimento no mesmo hospital e foram liberados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

"Cambada de vândalos! O Vasco não merece essa torcida!", escreveu um dos torcedores, Ricardo Milesi, no Facebook. "Alguém tinha dúvidas de que isso iria acontecer em São Januário? Parabéns aos envolvidos", publicou outro no Twitter.

Torcedores vascaínos, indignados com a campanha da equipe no campeonato brasileiro, atiraram pedras e rojões contra o gramado, sendo contidos pela polícia com bombas de gás e spray de pimenta. Os torcedores destruíram o estádio, que pode ser interditado pelo Ministério Público, e a confusão se prolongou pelas ruas próximas.

Assista aos momentos de terror após a vitória do Flamengo por 1 a 0, publicados por torcedores:

Eu nunca vi e nunca esperei ver aquilo no estádio hoje. Não eram torcedores. Nem os mais fanáticos eu não esperava aquilo. Destruir o patrimônio do clube? Aquilo é coisa de bandido. Aqueles não representam a torcida do Vasco. São Januário virou um campo de guerra! Foi vergonhoso o que essas pessoas fizeram. Resultado disso? São Januário está prestes a ser interdidato. Uma publicação compartilhada por Karina Alves Crvg (@karina_crvg_) em Jul 8, 2017 às 7:29 PDT