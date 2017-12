Vila Belmiro recebe feira de adoção de cães e gatos no feriado

Considerado um dos grandes palcos do futebol mundial, a Vila Belmiro é um estádio histórico, onde desfilou Pelé e outros craques que passaram pelo Santos. Neste final de semana, porém, o local será utilizado para outro tipo de evento: uma feira de adoção de cães e gatos.

Mais do que a oportunidade de dar um novo lar para um bichinho de estimação, o evento ainda é uma ótima oportunidade de lazer para quem pretende passar o sábado na baixada santista. Todos os animais estão castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar, você passa por uma rápida entrevista e deverá ter em mãos CPF, RG e comprovante de residência.

A feira acontece neste sábado entre 14 e 17 horas no Salão de Mármore e a entrada é gratuita. No mesmo dia, o Santos enfrenta a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro no Pacaembu.