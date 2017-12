Villa polemiza: 'Se a Bola de Ouro é para o melhor, Messi deveria ganhar'

O atacante David Villa nao fugiu de polêmicas ao dizer quem considera como o melhor jogador do mundo na atualidade. Perguntado sobre quem deveria ganhar a Bola de Ouro neste ano, o ex-jogador da seleção espanhola afirmou que Lionel Messi mereceria a premiação não só em 2016, mas por muito tempo - Cristiano Ronaldo foi o escolhido neste nao.

Em entrevista ao diário espanhol Marca, Villa, que passou pelo Barcelona há algumas temporadas e atualmente está no New York City, da MLS, falou sobre o prêmio. "É difícil de valorizar. Às vezes vale o rendimento pessoal, às vezes o coletivo. Mas se falarmos do melhor jogador do mundo, Messi deveria ganhar neste ano e em muitos mais", explicou.