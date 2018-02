Villani deixa a Fox Sports, vai para o SporTV/Globo e é substituído por Téo José

Se o mercado de jogadores esfriou de vez após a janela de janeiro, o de narradores esportivos está aquecido. Visando a Copa do Mundo da Rússia, os canais da TV fechada brasileira se movimentam para contratar novos profissionais. Gustavo Vilani foi contratado pelo SporTV/Globo. Considerado pelo canal dos grupos Globo como um dos principais nomes da nova geração, o narrador deixou o Fox Sports depois de cinco anos no canal, agora no Rio de Janeiro.

Vilani participou da transmissão da Copa do Mundo de 2014 pela Fox e já havia passado anteriormente pela ESPN e pelas rádios Globo e Estadão/ESPN. Seu nome foi pinçado entre as revelações do setor. Vilani faz parte de um processo de integração da Globo com o SporTV. Ele não será narrador somente do canal fechado. Sua contratação faz parte de algo maior na emissora. Ele deve narrar jogos da Copa do Mundo na Globo também.

Não vai tomar o lugar de nenhum dos narradores da Casa, mas será preparado para os próximos anos. Vai depender dele. Sua contratação também não foi feita penando somente na Copa da Rússia. Vilani é um projeto a longo prazo da emissora.

Para o seu lugar, a Fox foi buscar Téo José, que estava na Band, de onde saiu há pouco mais de um mês. O narrador tem longa experiência em transmitir futebol e automobilismo, tendo participado de narrações da Copa do Mundo de 2010 e 2014, da Olimpíada de 2016 e de corridas da Fórmula Indy. É conhecido por bordões como "não, não é assim" e "aperta o play, Neymar". Téo José também passou por SBT, TV Manchete e RedeTV!.

Téo estaria repetindo caminho de Nivaldo Prieto, que saiu da Band e foi para o canal por assinatura em 2015. A Fox ainda não confirmou as mudanças oficialmente.