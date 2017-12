Vingança? Barça tira do PSG garoto de 9 anos, filho do ex-atacante Kluivert

Um mês depois de ter assinado o seu primeiro contrato com a Nike e se tornar o jogador mais novo a ser patrocinado pela marca norte-americana, Shane Kluivert volta a surpreender. Filho do ex-atacante Patrick Kluivert, garoto de apenas 9 anos, trocou o Paris Saint-Germain pelo Barcelona, clube onde o pai atuou entre 1998 e 2004.

Apesar da pouca idade, Shane é um sucesso nas redes sociais. No Instagram, o garoto soma mais de 146 mil seguidores, 50 mil a menos que seu pai. E o seu canal no YouTube conta com mais de 45 mil inscritos e vários vídeos com mais de 120 mil visualizações.

O futebol parece mesmo estar no sangue da família. Kluivert é pai de Justin, de 18 anos, que está no Ajax e é uma promessa do futebol holandês, e de Ruben, de 16 anos, também jogador.