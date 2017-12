Vinicius Jr. brilha de novo e faz golaço em vitória do Brasil Sub-17

Parece que o recado de Neymar deixou Vinicius Jr. ainda mais motivado no Sul-Americano Sub-17. A principal estrela da seleção brasileira no torneio deu mais um show nesta quinta-feira, fazendo dois dos três gols da vitória brasileira sobre a Colômbia. O ponto alto da atuação do garoto foi uma pintura de cobertura, da ponta esquerda da grande área, que abriu o placar no Estádio El Teniente, na cidade chilena de Rancagua.

Com passe preciso de Alan, ainda no campo de defesa, o atacante do Flamengo notou a saída do goleiro Kevin Mier e chutou por cima dele. A bola subiu bastante, sem chances de qualquer defesa e pingou já dentro do gol.

Vinicius Jr. ainda fez mais um no segundo tempo, também com passe de Alan, dessa vez rasteiro. Aproveitando buraco na defesa colombiana, o meia enfiou para Vinicius na grande área, que dominou, esperou e tocou entre as pernas de Kevin Mier.

O terceiro gol brasileiro foi de Alerrando, que cabeceou após cruzamento de Alan, o grande garçom da partida. A seleção, que já estava classificada para o Mundial Sub-17, na Índia, antes mesmo de entrar em campo, é líder do hexagonal final da competição e decidirá o título na última rodada, diante dos anfitriões chilenos, no próximo domingo.