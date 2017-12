Vinícius Jr. chega a Madri para conhecer o Real e assistir ao 'El Clásico'

Já com saída garantida do Flamengo para o Real Madrid, Vinícius Junior chegou na noite desta quarta-feira, 20, à capital espanhola. Segundo o portal GloboEsporte.com, o atacante de 17 anos está na Europa para conhecer as instalações do clube merengue, além de acompanhar ao El Clásico deste sábado, 23, contra o Barcelona.

De acordo com o site, Vinícius desembarcou na Espanha ao lado do pai, do irmão, do tio e do seu agente, Lucas Mineiro. Todos estarão com ele neste final de semana no Santiago Bernabéu, para assistirem à partida contra os rivais catalães.

Em vídeo publicado pelo jornal espanhol As, o brasileiro aparece saindo de um restaurante ao lado dos familiares, mas não dá qualquer declaração, apesar das perguntas de alguns jornalistas. O garoto até publicou uma foto no Stories de sua conta no Instagram usando a mesma roupa que foi visto no restaurante.

Nesta quinta, 21, ele se dirigiu ao centro de treinamentos do clube, onde acompanhará os treinamentos da equipe.

Ainda não há uma data definida para a saída definitiva de Vinícius Junior ao Real Madrid. Em tese, ele poderá se mudar a partir de 12 de julho, quando completa 18 anos. No entanto, ele já deixou claro que espera ficar o máximo de tempo possível no Flamengo.

Em maio deste ano, os dois clubes anunciaram o acordo pela transferência dos direitos do jogador. À época, o Flamengo comunicou que Vinícius seria jogador do time espanhol a partir de julho de 2019. Por outro lado, afirmou que poderia ceder o atacante antes, "se os clubes entrarem em acordo".

As diretorias também não confirmaram o valor negociado, mas informações na imprensa europeia citam que os madridistas desembolsaram 45 milhões de euros (R$ 175 milhões, na cotação atual). Este valor faz de Vinícius Junior o jogador menor de idade mais caro da história do futebol.