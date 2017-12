Vinicius Jr. é comparado a Romário e gols repercutem em jornais espanhóis

Vinicius Junior teve sua melhor atuação desde que estreou com a camisa rubro-negra, marcando os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ótima atuação do jovem atacante rendeu até comparação ao baixinho Romário e repercutiu nos jornais da Espanha.

O segundo gol do atacante lembrou para alguns aquele que Romário marcou contra o Uruguai em 1993, e valeu a passagem do Brasil para o Mundial nos Estados Unidos.

No diário "AS", o atacante foi considerado "um jogador para estar em breve entre os titulares de Rueda". O primeiro gol é visto como uma demonstração de que Vinicius Junior tem "grande inteligência para explorar os espaços, além de uma arrancada descomunal".

O diário "Marca" também repercutiu o bom desempenho de Vinicius Junior. Além de dizer que atacante "segue superando etapas, e depois de ser titular pela primeira vez, logo marcou dois gols em uma vitória do Flamengo".

Vinicius, de 17 anos, foi negociado pelo Flamengo ao Real Madrid por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões) e se tornou o menor de idade mais caro da história do futebol. Ele será do time espanhol a partir de julho de 2018, mas pode seguir no time carioca até 2019.