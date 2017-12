Vira-casaca: Loco Abreu vai para Bangu e bate recorde de transferências

Com a confirmação da ida do uruguaio Loco Abreu para o Bangu Atlético Clube, do Rio de Janeiro, o atacante quebrou um recorde no futebol: conquistou a 28ª transferência da carreira. Aos 40 anos e jogador profissional desde 1994, Loco atuou em 23 clubes e mais de 10 países. No Brasil, passou por Grêmio, Botafogo e Figueirense.

A marca anterior pertencia ao goleiro alemão Lutz Pfannestiel, de 43 anos, que jogou em 25 clubes de 13 países, conforme informações do The Sun.

Apesar do recorde, Loco ainda não vai entrar no Guiness Book. A ESPN entrou em contato com o Livro dos Recordes para saber se o uruguaio entraria no grupo seleto de recordistas, mas recebeu uma negativa. "Atualmente, não monitoramos uma categoria de registro dessa natureza".

Para que o atacante consiga de fato um espaço no Guiness, é preciso comprovar todas as transferências com documentos oficiais e esperar que a organização aceita a criação da nova categoria. Será que Loco vai fazer o esforço?