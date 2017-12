'Vítima de perseguição', Maradona é absolvido em caso de difamação na Itália

O Tribunal de Justiça de Cassino, na Itália, absolveu o ex-jogador argentino Diego Maradona nesta quinta-feira no processo em que era acusado de difamar a Equitalia, empresa pública que lida com a coleta de impostos em atraso no país.

O craque foi considerado inocente "porque o fato não constitui crime". A mesma alegação serviu para o seu advogado de defesa, Angelo Pisani, que também constava no processo por haver difundido as supostas difamações. Em 2012, Maradona foi processado por difamar a Equitalia e o então presidente do órgão Attilio Befera.

Na ocasião, o jogador disse, por diversas vezes, que era "vítima de perseguição por parte da Equitalia", que o acusa de usar "documentação falsa e procedimentos irregulares", se referindo ao caso em que é acusado de sonegação de impostos. As autoridades fiscais italianas cobram cerca de 40 milhões de euros de Maradona devido à falta de pagamento de Imposto de Renda durante a época em que atuava no Napoli, entre 1984 e 1991.

Por sua vez, o argentino sempre alegou que nunca foi informado do pedido de pagamento de tais impostos, e que seria um erro da Equitalia. Já a empresa informou que Maradona fez uma campanha para denegrir sua imagem.