Vitor Hugo rebate torcedores 'modinha' após críticas em rede social

Logo depois do empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Atlético Tucumán, na estreia alviverde na Copa Libertadores, o zagueiro Vitor Hugo publicou uma foto em sua conta no Instagram na qual criticou o rigor do árbitro, que o expulsou por dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo.

"Achei o juiz muito rígido com os cartões que me deu, mas faz parte. Graças a Deus meus companheiros foram muito guerreiros hoej e conseguimos um ponto importantíssimo fora de casa, do jeito que foi. Obrigado, meus irmãos!! 'Vamo' que 'vamo', Verdão!", colocou o zagueiro na legenda da foto.

O jogador, no entanto, foi alvo de críticas de muitos torcedores e ele, então, voltou à rede social e rebateu os torcedores "modinhas". Atualmente, Vitor Hugo desativou a opção de comentários em suas 18 mais recentes fotos no perfil.

"Não é questão de ter crédito, gente, até agradeço a Deus e a vocês por isso... Mas ninguém é obrigado a gostar do meu trabalho ou de qualquer uma, mas o que não pode faltar é respeito... A gente tem rede social para nos aproximarmos de vocês, mas é por causa de uns babacas desses que fica sempre um 'muro' entre os jogadores e torcedores... Ninguém está feliz com a minha expulsão e podem ter certeza que eu sou o que estou mais puto, mais isso não de má o direito de sair xingando todo mundo. Misericórdia, viu, esse tipo de torcedor modinha desanima a gente. Mas nada como um dia após o outro, e só espero que esses me xingam hoje, não venham me elogiar quando as coisas voltarem a dar certo! Falsidade para mim não serve", desabafou o camisa 4 do Palmeiras.

E concluiu, em mais um comentário: "Momento de eu fechar a boca e só trabalhar. Obrigado a todos que me entenderam e me apoiaram. A crítica construtiva sempre é bem vinda e eu aceitei os pedidos e vou tentar tomar mais cuidado. Vocês são os torcedores que eu represento dentro de campo! Agora esses corneteiros aí não merecem nem que a gente perca tempo lendo os comentários, e meu único pedido para essas pessoas é que me bloqueiem e deixem de me seguir. Vocês que gostam só de xingar para diminui os jogadores em vez de ajudar, acabam atrapalhando e isso acaba sendo pior pro seu próprio clube. Garanto que ninguém erra por querer, mas, na moral, não estou aqui para agradar esse tipo de gente, mas sim quem realmente merece, que é o verdadeiro torcedor e não esses modinhas".