Vitor Hugo, ex-Palmeiras, presta homenagem a capitão da Fiorentina

O zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras, se solidarizou com a morte do companheiro de time Davide Astori, da Fiorentina. Capitão da equipe, ele faleceu na manhã de domingo aos 31 anos, e abalou o mundo do futebol.

+ Santos faz homenagem a Neymar com mensagem no uniforme

+ Árbitros cearenses decidem boicotar jogos do time de Rogério Ceni

+ Clube inglês abre estádio para moradores de rua se abrigarem do frio

O jogador foi encontrado morto na cama do quarto de hotel onde a equipe de Florença estava hospedada na cidade de Údine, onde enfrentaria a Udinese pela rodada do domingo. De acordo com a imprensa italiana, os demais jogadores desceram para tomar o café da manhã e estranharam a ausência do seu capitão, quando foram ao quarto dele e o encontraram já sem vida.

Tido como bastante simpático para a torcida alviverde, o zagueiro de 24 anos prestou sua homenagem ao jogador italiano. "Ainda não consigo acreditar. Você vai fazer falta pra muita gente, 'Asto'. Descanse em paz meu capitão, e que Deus conforte sua família", afirmou o brasileiro.

Astori havia sido pai pela segunda vez há poucas semanas. Ele recebeu palavras de muitos jogadores do futebol, dentre eles o goleiro Gianluigi Buffon, da Juventus. "É uma das melhores pessoas que conheci", afirmou.