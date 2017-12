Vitória incrível do São Paulo leva torcida à loucura na internet; veja memes

A virada incrível do São Paulo sobre o Botafogo por 4 a 3, no Engenhão, no Rio, com direito a três gols nos 10 minutos finais, fez a torcida "explodir" na internet. E, claro, vários memes divertidos surgiram no Twitter instantes após o apito final.

Com o resultado heróico, comandado pelos estreantes Hernanes e Marcos Guilherme, o time saiu do Z-4.

Teve torcedor tão otimista que já projetou uma final do Mundial Interclubes em 2018 entre São Paulo e Real Madrid...

Confira:

Depois do jogo, como nos estamos? pic.twitter.com/6shtNBElqT — São Paulo oficial FC (@SaoPauloficial1) 29 de julho de 2017

As alianças eu compro, projeto lua de mel em Tóquio 2018 ver a final do Mundial São Paulo x Real?? Juro não tô iludida pic.twitter.com/VOmOaBxU0p — Rumo a Tóquio (@BeteDorta) 29 de julho de 2017

Para quem falou que o São Paulo vai cair pic.twitter.com/Y7RWVy6rf1 — Aderllan32_M1TO (@vendetta8500) 29 de julho de 2017

Botafogo merecia estar no lugar do São Paulo na tabela pic.twitter.com/bSAIYsptW7 — BR DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) 29 de julho de 2017

MEU SÃO PAULO ESTÁ VIVOOOOO pic.twitter.com/cuiiZbwbJy — gata da timelaje (@gabi_bacelar) 29 de julho de 2017

ACABOU, SÃO PAULO GANHOU COM VIRADA FORA DE CASA PORRAAAA, QUE JOGO ÉPICO ! VAMOS SÃO PAULO ⚫️⚪️⚪️ pic.twitter.com/N3MqzWB8oW — Caique Cruz (@CaMoreira92) 29 de julho de 2017