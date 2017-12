Viúva de assessor da Chape recupera última foto do time antes do acidente

Pouco mais de seis meses após o acidente com o avião da Chapecoense, a viúva do assessor de imprensa morto na tragédia, publicou nesta quarta-feira, a última foto feita pelo seu marido. A imagem tirada dentro do avião da LaMia estava em um HD externo, que foi recuperado nos destroços da aeronave e devolvido para a esposa há cerca de 15 dias.

"Não sei o motivo das palmas dos jogadores nem da felicidade", escreveu em seu Instagram, Sirli Freitas, que ocupa atualmente uma das vagas de assessoras de imprensa do clube catarinense.

Curiosamente, os dois jogadores mais fáceis de reconhecer na foto são o goleiro Jakson Follmann e o lateral Alan Ruschel, ambos sobreviventes do acidente. Outras seis pessoas sobreviveram, entre elas mais dois brasileiros, o zagueiro Neto e o jornalista Rafael Henzel.