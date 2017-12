Vivendo boa fase no PSG, meia-atacante Lucas se casa nesta sexta-feira

A expressão "sorte no jogo, azar no amor" não se encaixa na fase do meia-atacante Lucas. Vivendo grande momento no PSG, da França, o jogador também está de bem com a vida no lado pessoal. Prova disto é que nesta sexta-feira, o jogador se casará com sua noiva Larissa Saad, com quem namora desde o começo de 2015.

A cerimônia, que será realizada no Espaço Villa Lobos, no Jaguaré, contará com aproximadamente 600 convidados, entre eles, o atacante e amigo Neymar, do Barcelona. Haverá outros convidados ilustres, principalmente do São Paulo, onde começou sua carreira e foi projetado. De acordo com pessoas ligadas ao atacante, ele está bastante feliz no clube francês e não pensa em trocar de time nesta temporada.