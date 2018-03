Você é a favor da contratação de Diego Aguirre para o São Paulo?

O treinador uruguaio Diego Aguirre assinou com o São Paulo para substituir Dorival Junior no comando técnico do time e deve ser anunciado nas próximas horas. O #Fera quer saber a opinião da torcida são-paulina sobre a chegada do Uruguaio.

Com passagens por Internacional e Atlético-MG, Aguirre está sem clube desde que deixou o San Lorenzo em setembro do ano passado. Dorival caiu horas depois do péssimo desempenho do time diante do Palmeiras na partida de quinta-feira.

Vanderlei Luxemburgo, pedido pela torcida em protesto há mais de duas semanas, também era cogitado, mas houve bastante resistência em relação a seu nome no Morumbi.