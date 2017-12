Volante brasileiro exigiu mansão e carro de R$ 400 mil para deixar o Real Madrid

Lucas Silva surgiu como um volante promissor no Cruzeiro, bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, mas, desde que chegou na Europa, sua fase não é das melhores. Após "cair de paraquedas" no milionário elenco do Real Madrid, ele quase não teve oportunidades e acabo usendo esquecido, até que foi emprestado ao Olympique de Marselha.

Porém, para deixar o clube espanhol para jogar na França, o brasileiro fez uma série de exigências ao seu novo clube, como o aluguel de carro Audi Q7, uma mansão em Marselha e ainda o pagamento mensal de seu treinador particular, no valor de 15 mil euros, dados que foram relevados nesta sexta-feira pelo site Football Leaks.

Apesar do Marselha aceitar todas essas exigências, Lucas Silva não brilhou no time francês e foi devolvido ao time espanhol antes mesmo do fim de seu vínculo. Na atual temporada, ele quase foi emrpestado para o Sporting, de Portugal, mas não foi aprovado nos exames médicos.