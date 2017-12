Volante do Bayern fratura clavícula durante trilha e perderá resto da temporada

O volante espanhol Javi Martínez, do Bayern de Munique, foi operado nesta quarta-feira, após sofrer uma fratura na clavícula esquerda enquanto fazia trilha em Navarra, em seu país natal. O clube bávaro não divulgou o tempo de recuperação do atleta, mas já é certo que ele está fora dos últimos dois jogos do time na temporada.

Conforme comunicado divulgado pelo Bayern, Martínez estava de folga no último domingo e tinha autorização do clube para fazer qualquer atividade. Apesar disso, a contusão não deve atrapalhar a reta final de temporada da equipe, que já garantiu o título do Campeonato Alemão antecipadamente e já foi eliminado das demais competições, como por exemplo a Liga dos Campeões.