Volante do Chelsea, Kanté é eleito melhor jogador do Campeonato Inglês

A Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA, na sigla em inglês) elegeu N’Golo Kanté o melhor jogador do Campeonato Inglês da temporada 2016-2017, em cerimônia realizada neste domingo. O volante do líder Chelsea superou seu companheiro de equipe Eden Hazard e nomes como: Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Alex Sánchez (Arsenal) e Romelu Lukaku (Everton), que estavam entre os indicados ao prêmio. Com seis títulos na Premier League, David Beckham foi homenageado por sua contribuição ao futebol inglês.

Kanté, de 26 anos, foi contratado pelo Chelsea no meio do ano passado após ter sido um dos destaques do Leicester, campeão inglês da última temporada. Apesar da estar ainda longe da marca de Beckham, o volante pode alcançar feito de conquistar dois títulos da Premier League por clubes diferentes. Kanté é o quarto francês a receber o prêmio individual, após Eric Cantona (1994), David Ginola (1999) e Thierry Henry (2003, 2004).

Outro destaque da premiação foi o meia-atacante Dele Alli, que foi escolhido pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador jovem (que é dado a atletas de até 23 anos).